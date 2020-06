Cláudio Viana, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', já deu as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Benjamín. O bebé nasceu na terça-feira, dia 9, mas o pai babado viu-se obrigado a viver esta felicidade à distância.

No anúncio que fez nas redes sociais, o personal trainer contou que se encontra fora do país e que só consegue regressar dentro de alguns dias.

"Numa foto significa tanta coisa... o meu primeiro bebé... o meu primeiro filho..o meu primeiro sonho. És um menino abençoado, não tens noção como a tua mamã é valente e quando fores mais crescido vou-te contar como é que a tua mãe resistiu a tudo e a todos com tantas adversidades, mesmo com um 'bicho invisível', sempre te cuidou do jeito dela, tal e qual como ela sentia que era o melhor para ti. O teu papá estará sempre contigo, só tem que esperar que os meninos dos aviões me deixem voar até a ti. Até já príncipe, Benjamín", lê-se na legenda de uma imagem em que o bebé aparece com a mãe.

