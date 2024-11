Cláudio Viana está a viver um momento profundamente delicado. O antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou nas redes sociais um desabafo emocionado no qual revela que está detido na Colômbia.

O personal trainer viajou para o país para ver o filho, Benjamín, usando agora o Instagram para lhe escrever uma carta a explicar a sua ausência.

"Benjamín, meu menino valente. Faço questão de deixar-te esta carta via Instagram, porque sei que um dia vais poder lê-la", começou por dizer.

"Neste momento, o papá está preso na imigração, no país onde vives. Não sabe o que lhe espera, nem quando será, mas acredito que tudo se vai solucionar. É só mais um desafio que se tem de superar, não temos o que temer", acrescentou, sem explicar o motivo da sua detenção.

"Decidi escrever-te neste momento porque de todas as situações que já passei, hoje, o que senti, o que vi, a impotência, a injustiça passou todos os limites e tu sabes que o papá aguenta tudo. Mas hoje, confesso, caí… e não faz mal nenhum", lamentou, revelando a sua fragilidade.

Cláudio Viana, recorde-se, tem uma relação conturbada com a mãe do filho. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' já foi acusado de violência doméstica, bem como também já acusou a colombiana Danniela Mahe do mesmo crime.

"Quero pedir-te desculpa por não conseguir ser o papá que desejava, mas acredita que sempre lutei mesmo muito por ti. E foi tão bom o que já vivemos. Só quero que lutes também por ti, porque se tu não estiveres bem, não vais conseguir dar o melhor às pessoas que mais amas", pode ainda ler-se no desabafo emocionado de Cláudio Viana.

