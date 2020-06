Depois de em maio deste ano terem anunciado que aguardavam a chegada do primeiro filho em comum, Bruno e Christina Marie receberam a mais dolorosa das notícias: a jovem sofreu um aborto.

Foi o casal de ex-concorrentes da sexta edição do programa 'Casa dos Segredos quem deu a dolorosa notícias nas redes sociais.

"Li em algum sítio e resolvi acreditar que não te ensinei a andar porque tu ja nasceste a saber voar, foi isso, de certeza. Eu não te carreguei no colo, carreguei no coração, mas... um dia ainda te agarro com força! 'DEUS, devolvi-te o/a meu filho/a... entreguei o mais belo dos anjos. Entreguei o que me iria ser mais precioso nesta vida, o sonho, no momento...mas, apesar e tudo escolhi sentir uma doce saudade em vez de dor! Devolvi-te o meu filho, cuida dele para mim'", escreveram.

"Saudade daquilo que não chegámos a viver e fica a curiosidade de como serias", completou, por fim, o casal que deu o nó pouco antes de entrarno reality show da TVI.

