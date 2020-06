O concorrente expulso do 'Big Brother' participará num direto no Instagram do famosos socialite.

José Castelo Branco anunciou aos seus seguidores que fará hoje, sexta-feira, o seu último direto na redes social Instagram. E desta vez o famoso socialite escolheu um polémico convidado para uma conversa a que chama de "confronto". "Amanhã 22h00! Vai ser a Minha útima live! Mas vou terminar em bom. Vou Confrontar O Pedro Soá! AZEITE VS CHAMPANHE", escreve José Castelo Branco. Também nas suas redes sociais, Pedro Soá confirmou a conversa com o 'conde. "Amanhã às 22h00, o Híbrido das terras do tio Sam, José Castelo Branco. Não percam o Azeite puro nacional vs champanhe de 3 categoria", escreve. Leia Também: Concorrentes do 'Big Brother' castigados por voltarem a quebrar as regras Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram