Ed Westwick, conhecido ator de 'Gossip Girl', foi pai pela primeira vez!

O ator deu as boas-vindas a um menino, Oscar Alexander Westwick, fruto do casamento com Amy Jackson.

A notícia foi avançada pelo próprio que publicou um carrossel de bonitas imagens, a preto e branco, do casal com o bebé.

"Bem-vindo ao mundo", escreveu o ator na legenda da publicação.

De recordar que este é o primeiro filho em comum, mas para a atriz é o segundo filho. Amy Jackson tem um menino de cinco anos, Andreas Panayiotou, fruto de uma anterior relação. Ed e Amy estão casados desde agosto de 2024.

