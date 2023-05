Harry e Meghan Markle estiveram no centro das atenções da imprensa esta semana na sequência de uma perseguição de que terão sido alvo por parte dos paparazzi, esta terça-feira, 16 de maio, logo após terem estado presentes numa cerimónia de prémios.

Comentando o assunto, Whoopi Goldberg mostrou-se incrédula perante o relato que foi feito pelo porta-voz dos príncipes, que descreveu a situação como "quase catastrófica" e muito perigosa.

"O príncipe Harry e Meghan Markle foram seguidos pelos paparazzi depois de saírem do Ziegfeld Theatre. O porta-voz deles disse que foi uma 'perseguição quase catastrófica'", afirmou a atriz no programa 'The View'.

"Outros disseram que não foi nada de mal", continuou. "Mas acho que as pessoas de Nova Iorque sabem que se fosse possível haver perseguições de carro lá, chegaríamos todos a tempo ao cinema", disse, em tom de ironia.

"Penso que o porta-voz se referiu a algo que aconteceria em Los Angeles. É lá que acontecem perseguições. É lá que se pode andar a alta velocidade", defende.

Apesar de Goldberg considerar que o casal, efetivamente, "lide com paparazzi agressivos", nota que "tal não seria possível em Nova Iorque" conforme foi descrito.

