Na passada quarta-feira, 13 de setembro, Whoopi Goldberg celebrou 69 anos e decidiu festejar numa pastelaria em Staten Island, a Holtermann’s Bakery. Porém, nem tudo correu como a atriz esperava.

Pelo que Goldberg contou no programa 'The View', a estabelecimento terá recusado servir uma charlotte russa à atriz.

"O sítio que faz estes doces recusou-se a fazê-los para mim", afirmou no programa. "Disseram que os fornos não estavam a funcionar, todo o género de coisas, mas as pessoas conseguiram ir lá comprá-los".

A atriz acredita que esta situação se deveu à divergência de "visões políticas", uma vez que Goldberg assumiu sem qualquer problema que era contra a presidência de Donald Trump.

Jill Holtermann, a dona do estabelecimento, negou as acusações da atriz, reafirmando que a sobremesa não foi servida "devido a problemas com a caldeira". Holtermann acrescentou ainda que tinha avisado Goldberg que "apenas não a podia fazer na altura".