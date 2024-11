Whoopi Goldberg lançou o primeiro canal global de desportos femininos do mundo. Num episódio do 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', transmitido na semana passada, Goldberg descreveu o canal AWSN (All Women's Sports Network) como um lar para desportos femininos ao vivo de todo o mundo.

"Tudo. Desde futebol, basquete, tênis, críquete, curling, o que quer que seja - se uma mulher estiver a jogar, nós mostraremos", rematou no programa.

A AWSN fez uma parceria com a CommonSpirit, uma rede de hospitais católicos sediada em Chicago que, de acordo com Goldberg, "realmente promove a saúde das mulheres".

O canal já foi lançado nalgumas regiões da Ásia - incluindo na Índia - no Médio Oriente, e deve ser lançado nos EUA esta semana, transmitindo jogos desportivos femininos ao vivo.

Goldberg, que é coapresentadora do 'The View' e está, atualmente, na Broadway a interpretar a Senhora Hannigan no musical 'Annie', revelou que sempre foi uma desportista ativa, mas que o seu género a impediu de seguir essa carreira.

"Isso sempre me irritou. Então, durante anos, tenho questionado as pessoas: 'Não seria ótimo se pudéssemos viajar pelo mundo, começar a ter jovens atletas no ensino médio para que pudéssemos crescer com elas?"

O mundo dos desportos profissionais femininos tem ganhado força gradualmente nos últimos anos, com recordes de audiência televisiva para desportos femininos em 2023, com a ascensão de equipas profissionais femininas, com patrocínios lucrativos e com empresas que promovem e normalizam a audiência deste tipo de desporto, como a Ladies League, em Darlinghurst, inaugurada em agosto.

A ideia de Goldberg de criar um canal de desporto exclusivamente feminino estava em processo há 16 anos. A atriz espera que a rede incentive as pessoas a celebrar as mulheres e as suas conquistas atléticas.

