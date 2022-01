Whoopi Goldberg, de 66 anos, contraiu Covid-19 durante as férias de Natal e encontra-se agora a cumprir quarentena.

A notícia foi dada no programa 'The View' por Joy Behar, uma das apresentadoras do formato também apresentado por Whoopi.

"Porque é que estou aqui eu em vez da Whoopi? Bom, infelizmente, ela testou positivo durante as férias, mas ela estará de volta provavelmente na próxima semana", começou por dizer.

Sem alarmes e para tranquilizar os telespectadores, adiantou ainda: "Como que está vacinada e com dose de reforço, os seus sintomas são muito, muito leves".

