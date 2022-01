Jason Weaver, baixista da banda Big Daddy Weave, morreu aos 42 anos por complicações relacionadas com a Covid-19.

Mike, irmão do artista, deu a notícia através das redes sociais, numa mensagem onde confessou estar em paz com a morte do irmão, uma vez que este se encontra agora "junto de Jesus".

"Mesmo que a Covid tenha levado o seu último suspiro, Jesus estava lá para apanhá-lo", disse.

Big Daddy Weave é uma banda cristã fundada em 1998 por Jason, o irmão, Mike, e outros três integrantes - Joe Shirk, Jeremy Redmon e Brian Beihl.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Big Daddy Weave (@bdwmusic)

Leia Também: Príncipe William interrompe férias para reagir à morte de Richard Leakey