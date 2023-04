A antiga concorrente do 'Big Brother', Cátia Basílio, revelou ter passado por momentos difíceis nos primeiros meses de gravidez. A aguardar a chegada do primeiro filho, a modelo conversou com uma repórter da TVI sobre as mudanças e transformações associadas a esta nova fase.

"Eu vomitava, tinha quebras de tensão, fui diagnosticada com diabetes gestacional. Obviamente, tudo isso mexia com o nosso sistema", confessou.

A ex-concorrente do 'BB' assume que é necessário tempo para perceber "que o corpo está a mudar".

"Não vamos ser as pessoas que eramos antes, porque tudo muda em nós. Temos de habituar-nos e começar a amar o nosso corpo", realçou.

Questionada sobre como lidou com as transformações do corpo, Cátia Basílio admite que teve dificuldades. "No início, vou ser sincera, não lidei muito bem. Olhava para o espelho e dizia: estou a aumentar, o meu peito está a ficar cheio de estrias, o corpo não está a ser o meu corpo", referiu.

O bebé que está a caminho, um menino que irá chamar-se Santiago, resulta da relação de Cátia Basílio com o jogador de futebol Victor Luiz Prestes.

