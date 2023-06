Os moradores estão preocupados com questões de segurança e com a diminuição do valor das propriedades devido à presença do casal.

Os vizinhos de Nicki Minaj decidiram unir-se para tentar 'expulsar' a cantora e o marido, Kenneth Petty, do luxuoso bairro Hidden Hills, na Califórnia. Centenas de pessoas assinaram uma petição disponível em Change.org expressando preocupação com o facto de o marido da artista estar acusado de crimes sexuais. Os vizinhos temem pela segurança e ainda receiam que se venha a verificar uma diminuição do valor das propriedades devido à presença do casal. A alegada petição já estará a circular desde dezembro de 2022, data em em que foi comprada a mansão onde vivem no referido bairro. Só na passada semana, mais de 500 pessoas assinalaram o documento digital e manifestaram vontade de ver Nicki Minaj e o marido saírem do local. Hidden Hills é o bairro onde vivem várias celebridades, tais como Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner, Khloé Kardashian, Kevin Hart, Will Smith e Jada Pinkett Smith, Jessica Simpson e Dwyane Wade e Gabrielle Union. Leia Também: Filho sofre abusos? Nicki Minaj alvo de brincadeira (de mau gosto)