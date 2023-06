Nicki Minaj foi vítima de uma brincadeira de mau gosto. De acordo com o TMZ, as autoridades receberam uma chamada anónima que alegava que o filho da artista estava a ser vítima de abusos e que a casa, em Los Angeles, estava em chamas.

Fontes da polícia contaram que este episódio deu-se no início deste mês. Segundo os relatos, quando as autoridades chegaram a casa da artista por volta das 18h [hora local] - depois de falarem com Nicki e o marido Kenneth Petty, e após terem visto o menino, de quase três anos - determinaram que não haviam abusos a registar.

Mas esta não foi a única chamada que fizeram a relatar, alegadamente, falsos testemunhos sobre a casa da artista. Por volta das 3h da madrugada [hora local], nessa mesma noite, as autoridades receberam uma outra chamada a dizer que a casa da rapper estava em chamas. O que depois também se veio a perceber que era falso.

Ambos os episódios não terão passado de brincadeiras e as autoridades frisam que "este tipo de chamadas são uma grande perda de tempo e recursos".

