Foi através da página oficial da banda Moonspell no Instagram que Fernando Ribeiro falou aos seguidores, depois de ter sido assistido após o concerto que realizaram na Polónia.

Inicialmente, o artista começou por "agradecer e pedir desculpa à multidão incrivelmente empática", confessando que foi "o espetáculo mais difícil da sua vida em 30 anos de Moonspell".

"A vida, ultimamente, não tem sido gentil. As pandemias, o regresso com três meses de digressão em condições difíceis, questões pessoais, o estado horrível do nosso mundo e alguns problemas de saúde que se foram acumulando e ontem fui-me abaixo à vossa frente", disse.

"Peço desculpa, porque sinto que é meu dever estar sempre em plena forma vocal e física para os nossos fãs que pagam o bilhete para ver o espetáculo", acrescentou, referindo que fez tudo o que conseguiu para manter-se de pé. "Nada disto seria possível sem o amor da minha banda, equipa e fãs. Nunca vou esquecer", realçou.

"Uma palavra de agradecimento à equipa de paramédicos que me assistiram após o espetáculo e me ajudaram para que eu pudesse viajar de volta a Portugal", destacou ainda.

O cantor explicou que no momento em que escreveu a publicação estava a ser observado num hospital de Lisboa. "Tenho a certeza que no final tudo ficará bem".

Além disso, referiu: "O meu problema de saúde é de estômago, nada a ver com drogas (que não uso) ou álcool (não tenho bebido ultimamente), agravado pela sensação de exaustão e (sim) depressão que me atinge ultimamente e que vencerei com o tempo".

Antes de terminar, confirmou que os restantes concertos da banda vão manter-se, mas depois vão "fazer uma pausa nos concertos ao vivo".

Veja a mensagem na íntegra:

