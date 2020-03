Rita Ferro Rodrigues decidiu passar aos seus seguidores do Instagram um pouco de alegria e boa disposição.

A apresentadora publicou um vídeo na sua conta onde, juntamente com a atriz Inês Herédia, aparece a dançar.

"É meio da semana, andamos todos preocupados com variadas coisas mas não nos podemos esquecer de dançar. No carro, no duche, a sair de uma reunião, na fila do bar, 30 segundos de dança e a energia muda logo. Nem que seja porque toda a gente se ri connosco. Já experimentaram?", questionou aos fãs.

Veja o momento e aproveite também para animar o seu dia!

Leia Também: "Diziam que o assistente de realização não podia namorar a apresentadora"