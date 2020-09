Susan Schneider Williams, mulher do eterno Robin Williams, falou abertamente sobre a perda do "maior amor que alguma vez conheceu". O assunto foi abordado esta semana durante uma entrevista ao Today, a propósito do documentário - 'Robin's Wish', que descreve a batalha contra a Demência de Corpos de Lewy, uma doença cerebral que afeta o pensamento, a memória e o controlo de movimentos.

"Era um homem incrivelmente rico, profundo e versado em tanta humanidade e cultura, o humor era a sua arma secreta", disse Schneider Williams.

Schneider disse ainda que ela e o marido foram aconselhados a dormir em camas separadas por razões médicas, para que Robin pudesse dormir mais, uma vez que lutava contra insónias.

"Foi um momento chocante. Quando o teu melhor amigo, companheiro, amor - percebes que há um abismo gigante em algum lado, não consegues ver onde, mas que não é baseado na realidade. Foi um momento difícil", recordou.

De recordar que Robin morreu aos 63 anos em agosto de 2014.

