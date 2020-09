A viúva de Nick Cordero, Amanda Kloots, surpreendeu os seguidores ao lançar o tema 'Not Far Away' - uma música que o ator começou, mas nunca terminou.

Esta quinta-feira, 3 de setembro, dia em que celebrariam três anos de casamento, Amanda decidiu lançar a referida música.

No Instagram, o tema pode ser ouvido num vídeo que mostra uma série de fotografias do casamento de Amanda e Nick.

"Feliz terceiro aniversário, Nick! Como presente, dou-te uma música - o lançamento da tua música, 'Not Far Away'. Acho que irias adorar e ficar orgulhoso", começou por escrever Amanda na legenda do vídeo.

Como Kloots explicou na semana passada, Cordero apenas "escreveu um verso e o refrão" da música antes de morrer, este verão, devido a complicações do novo coronavírus.

Para terminar a canção, Amanda juntou-se a um amigo da família, o compositor Rickey Minor, e assim juntar as suas gravações às que Cordero fez antes de partir, resultando num emotivo dueto.

