A esposa de Nick Cordero, ator que morreu há um mês devido a complicações relacionadas com a Covid-19, mudou-se para a casa que o marido tinha comparado para a família antes de morrer.

Esta quarta-feira Amanda Kloots lembrou nas suas redes sociais a fotografia que tirou ao lado de Nick Cordero e do filho de ambos, Elvis, no dia em que receberam as chaves da primeira casa de ambos, antes de começarem as remodelações.

"Lembro de tirar esta foto, queria documentar o 'antes' para que pudéssemos mostrar o progresso a cada mês", recordou.

A viúva do ator quis por fim fazer um agradecimento ao marido, lembrando o facto de este ter feito questão, ainda antes de saber que estava doente, de ter uma casa para a família.

"O Nick comprou esta casa para nós. Ele encontrou o anúncio, insistiu em ir vê-la e fez todo o trabalho para pagar o financiamento. Ele sabia que precisávamos de uma casa e estou muito grata, especialmente agora, pela sua previsão",completou.

Leia Também: Morreu Trini Lopez. O intérprete do clássico 'La Bamba' tinha Covid-19