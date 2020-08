Morreu o cantor e guitarrista Trini Lopez. Tinha de 83 anos.

De acordo com a imprensa internacional, o interprete do clássico 'La Bamba' terá perdido a vida depois de ter sido internado com Covid-19.

Além de 'La Bamba', Trini Lopez fez ainda sucesso com o tema 'If I had a Hammer'.

No cinema, destacou-se nos seus papeis em 'Doze Indomáveis Patifes'.

Siga o link

Leia Também: Bastos. Morreu o músico que fazia arte capaz de transformar