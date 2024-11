David Stanley, irmão de Elvis Presley, permanece inconformado com a morte do cantor, acusando o médico Dr. George Nichopoulos de ser o culpado. O rei do rock and roll, recorde-se, perdeu a vida em 1977.

"O Dr. Nick deu-lhe mais de 10.000 comprimidos nos últimos oito meses da sua vida. Sem o Dr. Nick, o Elvis teria morrido no século XXI. O Nick estaria na prisão e teria morrido na prisão. Os médicos mataram-no... quem precisa de 10.000 comprimidos? Quem precisa de 33 comprimidos para dormir à noite? Quem precisa de cocaína e anfetaminas para acordar todos os dias?", disse o irmão de Elvis em declarações ao Express.

O músico morreu aos 42 anos, vítima de um ataque cardíaco. Foi encontrado na casa de banho de sua casa, em Graceland.

Segundo David Stanley, de 70 anos, Dr. Nick, que morreu em 2016, prescreveu medicação excessiva e, desta forma, contribuiu para que o seu vício em medicamentos aumentasse, bem como os problemas de saúde do cantor.

Os dados revelados na época pela autópsia, recorde-se, revelaram que embora houvesse opioides no seu corpo, os medicamentos não contribuíram para a morte.