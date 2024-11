Os Presley foram afetados por vários momentos trágicos ao longo dos anos, nomeadamente no que diz respeito às mortes na família que, coincidentemente, foram sempre precoces.

Elvis Presley, o rei do rock, faleceu misteriosamente em 1977. Lisa Marie Presley, a sua única filha, morreu aos 54 anos, vítima de uma paragem cardíaca. Benjamin Keough, filho de Lisa, suicidou-se aos 27 anos. E espante-se ainda: Elvis poderia ter tido um irmão gémeo, mas este foi um nado-morto.

Será que há mesmo uma 'maldição' na família Presley? Riley Keough, neta de de Elvis, esclareceu tudo.

"Não existe uma maldição na família Presley. Apenas uma série de eventos trágicos, mas comuns", confirmou Keough.

Durante a digressão que serviu de promoção ao seu livro de memórias - 'Here to the Great Unknown', a atriz de 35 anos abordou esta chamada 'maldição', um título atribuído ao infortúnio que tem atormentado a famosa família.

"Perguntam-me muito: 'Como é que eu evitei a maldição dos Presley?' E é uma pergunta tão estranha", disse a neta de Elvis ao autor Taylor Jenkins Reid num evento que decorreu a 18 de novembro.

"Acho que a palavra 'maldição' é usada, porque a minha família é vista como algo mitológica ou assim, mas na verdade, são coisas muito comuns, como o vício. Todo a gente aqui já amou alguém com problemas de vício ou perdeu alguém tragicamente", continuou. "A minha esperança é que as futuras gerações da nossa família não lutem tanto contra o vício. Claro, esse é o meu sonho".

Após a morte da sua mãe, em janeiro de 2023, e uma discussão jurídica altamente divulgada com a sua avó, Priscilla Presley, Keough tornou-se a única herdeira da icónica casa do seu avô, a mansão Graceland.

