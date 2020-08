Vítor Kley, músico brasileiro que por cá se tornou conhecido com a música 'O Sol' e ainda por ter assumido um relacionamento com Carolina Loureiro, falou numa entrevista à revista Quem sobre o peso da fama e como lida com as críticas mais maldosas nas redes sociais.

"Se eu dissesse que não sinto, seria uma mentira. Tem que cuidar do que fala. Nunca me envolvi em polémica, sempre fui muito tranquilo. Mas tenho amigos que já se envolveram e é muito ruim, mesmo”, lamentou.

“Elas se esquecem de se colocar em nosso lugar, que aqui tem um ser humano que é atingido por essas palavras e ofensas e que batalhou muito lá atrás. (...) Fica mais fácil para as pessoas falarem, porque não estão frente a frente e não vêem a tristeza no olhar de quem recebe isso”, acrescentou.

Mesmo com todos estes pontos negativos, Vítor assegura que procura usar as redes sociais de forma responsável de forma a passar aos seguidores uma mensagem positiva. Para além disso, faz-se valer do apoio incondicional daqueles que o amam e que sempre o apoiam.

Leia Também: Namorado de Carolina Loureiro, Vítor Kley, nas gravações da novela Nazaré