Vitor Kley já faz planos de futuro com Carolina Loureiro. A pandemia viral de COVID-19 impediu-os de estarem juntos durante cinco meses mas o namoro não só não arrefeceu como se solidificou. "Imagino-me a casar e a ter filhos com ela", assume o cantor e compositor brasileiro em declarações à edição desta semana da revista TV 7 Dias. "Não é o oceano nem a distância que destroem o amor", assegura o cantor, compositor e músico brasileiro, que se apaixonou pela atriz e repórter portuguesa mal a viu.

Carolina Loureiro foi ao Brasil em reportagem e acabou por entrevistar o artista para o programa "Fama show". "Não sabia o que dizer, só me ria", recorda o intérprete de "Morena" e "Como se fosse ontem". "Houve uma química. Senti que rolou ali qualquer coisa", assume Vitor Kley. O primeiro passo foi dado pela atriz de 28 anos. "Marcou-me numa fotografia nossa no Instagram. Eu comentei e começámos a falar", confidencia o cantor de 26 anos, que passou as últimas semanas em território nacional.