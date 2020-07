Cinco dias após ser expulsa da casa do 'Big Brother', Teresa foi novamente convidada do 'Você na TV' para esclarecer algumas polémicas num frente a frente com a comentadora Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce.

O momento acabou por dar vida a um aceso confronto, no qual prevaleceram várias trocas de farpas.

Uma das críticas mais frequentes de Pipoca à concorrente prendia-se com o facto de esta entrar frequentemente em confronto com os restantes concorrentes. Quanto a isto, Teresa mostrou-se irredutível: "Não tenho de pedir autorização a ninguém para fazer dentro do programa o que queria. As pessoas são adultas".

E continuou: "Cá fora há comentadores de 5.ª categoria que tratam o programa como se estivessem lá dejetos dentro. Tenho muita pena que o Cláudio Ramos, que já passou por dentro da casa, tenha deixado os concorrentes saírem, cansados e com pressão, e chego cá fora e uma pessoa que não se conhece de lado nenhum que começa a dizer coisas e eu fiquei: 'O que é isto?'. É lamentável. E se venho aqui para ser enxovalhada, levanto-me e vou-me embora", atirou.

Dirigindo-se a Pipoca, a antiga cabeleireira não teve pudores em manifestar a sua antipatia: "Só vim aqui porque estamos a passar uma fase de Covid-19 e muita gente, até aqui na TVI, tem sido despedida e fiz o favor de vir aqui para não perder os seus trocos. Porque a senhora vem aqui para ganhar dinheiro e estou aqui de borla".

Manuel Luís Goucha acabou por intervir, realçando que Teresa foi, durante dois meses, vista por milhares de portugueses. "Faz parte de um programa como o 'Big Brother' sujeitar-se aos comentários".

"Acha normal que comentadores, a troco de gominhas, façam aquilo que fazem às pessoas? A senhora recebe um ordenado mas se calhar está lá muita gente que só para aparecer vai a troco de gomas. Mas pronto, a senhora está aqui a ganhar um cachet e assim escusa de vender as suas bujigangas", disse Teresa.

Estas palavras levaram Goucha colocar um travão na conversa. "Teresa, acho que a Pipoca não precisa de estar aqui para ganhar a sua vida".

