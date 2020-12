Maria Botelho Moniz e Mafalda Castro partilharam um vídeo muito divertido com os seus seguidores do Instagram. Trata-se de momentos gravados nos bastidores do 'Big Brother - A Revolução', embora que obviamente encenados.

Na gravação, as duas apresentadoras são chamadas a atenção pelo 'Big Brother' que lhes pergunta o motivo pelo qual ainda não se encontram prontas.

Na correria para conseguir o look ideal, Mafalda e Maria acabam a discutir.

Ora veja!

