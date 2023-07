Rita Pereira marcou presença esta sexta-feira, 7 de julho, no segundo dia de NOS Alive para assistir ao espetáculo ao vivo de uma artista que muito admira: Lizzo.

A atriz quis ver o concerto enquanto fã e para isso parece ter dispensado a zona VIP.

"Eu, sozinha, no meio do festival a curtir Lizzo. Yeah, só preciso de mim mesma", declarou.

Às suas palavras, Rita juntou um vídeo (disponível na galeria) no qual surge no meio da multidão, divertida e a vibrar com o espetáculo.