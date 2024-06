Meses depois de ter engolido um inseto durante o concerto em Chicago, nos Estados Unidos, Taylor Swift viveu um episódio igual em Londres, no Reino Unido.

A artista, de 34 anos, estava a cantar 'All Too Well' quando engoliu, sem querer, um inseto e não deixou passar em branco esse momento, tendo partilhado a informação com os fãs.

Tudo ficou gravado por pessoas que estavam na plateia e as imagens não tardaram a chegar às redes sociais.

De recordar que no terceiro espetáculo que realizou em Londres, Taylor Swift surpreendeu ao levar para o palco o namorado, Travis Kelce.

