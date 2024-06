Taylor Swift levou a palco um convidado muito especial e que surpreendeu tudo e todos. A cantora chamou o namorado, Travis Kelce.

Este momento especial aconteceu durante o terceiro espetáculo da artista no Estádio de Wembley, em Londres, no domingo, dia 23 de junho.

O jogador de futebol americano juntou-se a Taylor Swift para a mudança de roupa da cantora em 'I Can Do It With a Broken Heart', como relata a People.

Travis Kelce vestiu-se de igual aos dançarinos da artista e fez parte da atuação. Veja tudo nas imagens que foram destacadas nas redes sociais.

