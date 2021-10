Não há dúvidas que o painel de comentadores do 'Big Brother' tem sucesso na missão de manter a boa disposição durante toda a emissão do 'Extra' - e o mesmo se comprova nos bastidores do programa.

Ainda na madrugada desta quarta-feira, Andreia Filipe partilhou nas Instagram Stories um vídeo em que Susana Dias Ramos e Zé Lopes aparecem a dançar kizomba ao som da música 'Te Amo', dos Calema.

"É isto que se passa durante as VT's", diz Andreia.

Veja o vídeo na galeria.

