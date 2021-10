Sara Matos vive um momento francamente positivo da sua vida. A atriz, de 31 anos, foi mãe pela primeira vez há sensivelmente três semanas, após o nascimento do pequeno Manuel, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira.

Como se poderia esperar, os últimos dias de Sara têm sido dedicados à família, conforme um vídeo que a artista partilhou nas stories esta sexta-feira, 8 de outubro, o comprova.

No mesmo poder-se-á ver que Pedro, Manuel e até o seu cão de estimação aparecem a dormir.

Note-se que um dos aspetos pelos quais Sara tem vindo a ser elogiada se deve à sua recuperação pós-parto. A mesma deu nas vistas ao marcar presença na gala dos Globos de Ouro com uma figura invejável.

