Duas semanas depois de dar as boas-vindas ao primeiro filho, Sara Matos marcou presença na XXV gala dos Globos de Ouro, que aconteceu na noite deste domingo.

A atriz surgiu deslumbrante no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com um vestido roxo da marca Elisabetta Franchi que combinou com umas sandálias douradas da Arezzo.

"Estás cá uma brasa, com tão pouco tempo pós-parto. A maternidade fica-te muito bem", elogiou uma seguidora nas redes sociais. "Mamã linda. Fabulosa nos Globos de Ouro", escreveu outra.

