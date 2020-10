Desde que o filho regressou para a escola que Rita Pereira tem começado os dias com animadas imagens da rotina familiar e esta quinta-feira, dia 1, voltou a mostrar como é uma manhã com o pequeno Lonô.

Antes de sair de casa, fez um vídeo para as redes sociais no qual brinca com o facto da hora de vestir ser, muitas vezes, uma dor de cabeça.

"Era tão bom se fosse assim fácil arranjá-los de manhã para a escola", escreveu na legenda da publicação.

Muitos foram os pais que pela caixa de comentários se identificaram com este 'drama'.

Veja o vídeo na galeria.

