Se a rotina de Rita Pereira já era preenchida com um filho, Lonô, de cinco anos, então com dois nem se fala. Nas redes sociais, a atriz tem vindo a partilhar com a sua comunidade no Instagram momentos desta nova fase da sua vida, não escondendo os mais peculiares.

Um exemplo disso foi a partilha que fez na manhã desta quinta-feira, 5 de dezembro.

Trata-se de uma imagem na qual se pode ver a bebé recém-nascida a dormir num ovo na casa de banho.

"Os banhos dos pais com babies [bebés, em português]", escreveu.



© Instagram - Rita Pereira

De notar que tanto Lonô como Lowê são frutos da relação com Guillaume Lalung.