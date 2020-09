Na vida de Rita Pereira nem tudo é um mar de rosas e foi precisamente esta realidade que a atriz quis transmitir através de uma publicação que fez hoje, dia 30, na sua conta de Instagram.

"Hoje não foi um dia fixe. Hoje não foi um dia perfeito para mim. Hoje foi um dia em que me senti triste, foi um dia em que chorei (antes de me maquilharem, sorte), foi um dia em que as coisas não correram como eu imaginei", começou por referir, sem especificar do que se tratava.

"Mas pronto, não corre sempre tudo bem, não corre sempre tudo como desejamos, ninguém tem uma vida perfeita. Não vou olhar para trás e ver o que perdi, vou erguer a cabeça, pôr um granda som a bombar em casa, encontrar a energia positiva e seguir em frente, acreditando que o melhor está para vir. Boraaa!", completou, com esperança no futuro.

