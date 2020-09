Cristina Ferreira não poderia estar mais orgulhosa do trabalho que ela e a sua equipa têm vindo a desenvolver no seu novo programa da TVI - 'Dia de Cristina'.

Ainda esta quarta-feira, dia 30, a apresentador partilhou uma reportagem que mostrava a realidade de uma cuidadora de um doente com Alzheimer.

Feliz com o resultado final, a diretora de Ficção e Entretenimento do canal afirmou: "A memória. Uma reportagem da qual me orgulho muito. De uma qualidade incrível, mostrando uma realidade de tantas famílias. A vida na televisão".

Não ficando indiferente, Rita Pereira elogiou: "Podia ser uma curta metragem com direito a festival de cinema. A realização, a luz, a edição, estavam mesmo muito boas. Parabéns".

Ora veja!

