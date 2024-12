Rita Pereira demonstrou ter uma enorme força de vontade mesmo nos dias mais difíceis, como foi o caso desta segunda-feira, 2 de dezembro.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz - que foi mãe pela segunda vez há semanas - surge no ginásio a treinar.

Contudo, engane-se quem pense que foi fácil para a atriz iniciar o treino, pelo contrário.

"Estou no ginásio, é verdade. Mas isso não significa que está tudo bem, que estou cheia de energia e vontade de estar aqui. Não. Hoje já chorei, já disse várias vezes que não vinha, já quis desmarcar tudo o que tenho para fazer hoje e já me perguntei: Mas onde é que estava com a cabeça quando achei que ia conseguir fazer tudo…", desabafou.

"Mas… foquei-me, respirei fundo, chorei de raiva outra vez, mandei este sentimento para o car**** e já estou no fim do treino. Porque o meu objetivo é mais forte do que a minha vontade de desistir. Só para saberem que não, não estou bem, mas let's go! [vamos lá]", notou por fim.



© Instagram - Rita Pereira