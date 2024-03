Aos 42 anos, Kate Middleton vive o mais difícil momento da sua vida: A princesa de Gales foi diagnosticada com cancro.

A notícia foi dada, esta sexta-feira, 22 de março, pela própria, através de um vídeo (gravado pelo canal BBC) e divulgado nos canais oficiais da Casa Real (redes sociais).

No momento, captado ao ar livre - provavelmente na sua casa em Anmer Hall, onde se encontra a recuperar - visivelmente nervosa, a princesa começa por dizer que a doença lhe foi diagnosticada em janeiro, através de exames que foram realizados depois de ser operada ao abdómen.

"A minha equipa médica aconselhou-me a fazer um ciclo de quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial de tratamentos", informa.

Neste vídeo, Kate falou ainda dos filhos - o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de oito, e o príncipe Louis, de cinco.

"Foi preciso tempo para explicarmos tudo ao George, à Charlotte e ao Louis de uma forma apropriada e para lhes assegurar que eu vou ficar bem", notou, mostrando o seu lado maternal.

Rei Carlos III "orgulhoso" da nora e o apoio de Harry e Meghan

As reações à notícia não se fizeram esperar. Os reis foram os primeiros a quebrar o silêncio. Num comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham, Carlos III revelou-se "orgulhoso" pela forma "corajosa" como Kate falou no vídeo.

E apesar de estarem longe, nos Estados Unidos, também o príncipe Harry e Meghan Markle reagiram à notícia, pedindo que neste momento fosse dada à princesa a "privacidade" que esta precisa para recuperar.

Declarações que vão ao encontro de notícias dadas esta semana que revelavam que Harry estaria preocupado com a perseguição feita à cunhada e a todas as teorias da conspiração à volta dela criada (falamos disso à frente).

A imprensa internacional questionou, inclusive, se o duque de Harry viajará para o Reino Unido em breve, tal como o fez com o pai, o rei Carlos III.

James Middleton, irmão mais novo da princesa, fez igualmente questão de demonstrar o seu apoio publicamente, tendo para isso partilhado uma fotografia de infância dos dois e prometendo que iriam conseguir "escalar esta montanha".

A nível político várias figuras manifestaram-se, entre elas, o primeiro-ministro do Reino Unido. Sunak afirmou que Kate demonstrou "uma enorme coragem com a sua declaração" e criticou o "intenso escrutínio" e o tratamento "injusto" por parte de alguns meios de comunicação social "nas últimas semanas".

O futuro. Como será a vida de Kate a partir de agora?

A vida da princesa de Gales não tem sido fácil nos últimos meses. A mulher de William viu-se envolvida numa enorme polémica depois de admitir ter alterado uma fotografia, na qual posava com os filhos, divulgada no Dia da Mãe (no Reino Unido).

Entretanto, nas redes sociais começaram a borbulhar teorias da conspiração - e memes - a respeito do seu 'desaparecimento'.

Os rumores acalmaram quando esta semana foi divulgado um novo vídeo de Kate às compras em Windsor na companhia do marido, o príncipe William. A gravação, curiosamente, foi captada por um homem com origens portuguesas.

Com todos estes acontecimentos espera-se que Kate procure uma vida mais pacata nos próximos tempos. Conforme o palácio revelou esta semana, a princesa não tem estado parada, fazendo questão de trabalhar no seu projeto dedicado ao desenvolvimento infantil a partir de casa.

Entretanto, e ao contrário do que vinha a ser divulgado, a imprensa internacional deu conta que a princesa não irá à tradicional missa da Páscoa, que todos os anos aconteceu na Capela de São Jorge, em Windsor.

Antes, irá 'agarrar' na família (aproveitando que já estão de férias escolares) e partir para a sua propriedade no campo, a Sandringham Estate.

O regresso da futura rainha de Inglaterra à vida normal não será, portanto, para breve:

