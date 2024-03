Kate Middleton pode até estar afastada dos compromissos públicos, no entanto, continua a trabalhar... mas de casa.

Conforme o Palácio de Kensington revelou esta quinta-feira, 21 de março, a princesa de Gales tem estado dedicada à Royal Foundation Centre a propósito da campanha Early Childhood’s Shaping Us, que destaca a importância dos primeiros anos de infância no desenvolvimento do ser humano.

"A princesa tem estado a acompanhar o processo", notou um representante do palácio ao The Telegraph.

Hoje, inclusive, deverão ser divulgados os resultados de um estudo feito que se foca nos comportamentos sociais dos bebés conduzido por duas associações do Serviço Nacional de Saúde britânico no Institute of Health Visiting e Universidade de Oxford.

Recorde-se que Kate Middleton continua a recuperar de uma cirurgia abdominal a que foi submetida em janeiro.

