Kate Middleton regressará em breve à vida pública, pelo menos foi a garantia que deu o Palácio de Kensington, que informou que a princesa retomaria a sua agenda após a Páscoa.

No entanto, o palácio não avançou uma data em específico para este regresso, ainda que alguns jornais britânicos tenham já avançado diversas possibilidades.

De acordo com o The Times, a princesa Kate vai aparecer em público já no domingo de Páscoa, durante a missa, em Windsor, ao lado dos restantes elementos da família real.

Recorde-se que a princesa tem a agenda suspensa desde meados de janeiro, quando se submeteu a uma cirurgia abdominal.

