Kate Middleton foi vista no Castelo de Windsor esta terça-feira, 19 de novembro, horas depois de faltar a uma receção diplomática no Palácio de Buckingham, na qual o príncipe William, seu marido, marcou presença a solo.

Conforme revelado pela agenda da Casa Real, a princesa de Gales reuniu-se com a equipa que trabalha no projeto que criou - o Early Years.

Note-se que uma das causas às quais Kate mais se tem dedicado ao longo dos últimos anos é ao impacto dos primeiros anos de infância no desenvolvimento de um adulto. Em 2021, Kate criou a Foundation Centre for Early Childhood dedicada à causa, juntamente com William.

A fundação tem como objetivo consciencializar a população a agir nesta fase tão importante e, desta forma, transformar a sociedade no futuro.

