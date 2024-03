A imprensa britânica não dá descanso a Kate Middleton. O Mirror, determinado em tentar saber mais sobre a polémica fotografia que a princesa de Gales editou no Dia da Mãe, recordou uma entrevista dada em 2022 por Paolo Roversi, o autor dos retratos do 40.º aniversário de Kate.

O tabloide pretendeu perceber a postura da companheira de William no que às fotografias diz respeito, tendo destacado assim alguns detalhes sobre a sessão fotográfica com que a realeza assinalou a chegada aos quarenta anos de Kate.

Paolo Roversi contou ao Corriere della Sera que a sessão aconteceu nos Kew Gardens, em Londres, em novembro de 2021, e daí resultaram três fotografias muito especiais que foram posteriormente divulgadas pelo Palácio de Kensington.

Roversi fez notar que dias antes da sessão, os dois encontraram-se em Kensington para "tomarem um chá e comerem umas bolachas". O fotógrafo sentiu que Kate estava algo nervosa e apreensiva. "Ela é 'metralhada' por fotógrafos todos os dias, mas não está habituada a posar. A sessão exigiria cerca de quatro horas de trabalho. Eu assegurei-lhe que assim que começássemos seria muito fácil", contou, citado pelo jornal italiano e, posteriormente, pelo Mirror.

O conhecido fotógrafo italiano, atualmente com 76 anos, assumiu ter sido "calorosamente recebido" por Kate e diz ter ficado "encantado com seus olhos brilhantes, que refletiam a beleza da sua alma, e com o seu sorriso que mostra a generosidade do coração". "Foi uma experiência intensa e rica para mim, um momento inesquecível. Conheci uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, com a sua energia positiva, pode levar esperança ao mundo inteiro", completou.

Um dos aspetos mais interessantes da entrevista está relacionado com uma revelação em torno de algumas fotografias, nunca divulgadas, em que Kate aceitou fazer uma espécie de dança para se mostrar em movimento. "Infelizmente, ela disse que essas imagens talvez ficassem guardadas e a verdade é que não foram publicadas", disse.

Paolo acabou por tirar 250 fotografias à princesa de Gales, tendo depois reduzido esse conjunto para apenas 30. Foi Kate que escolheu então os três retratos finais, os mesmos que poderá ver na galeria.

