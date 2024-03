O vídeo de Kate Middleton que está a correr o mundo, o primeiro da princesa de Gales após a cirurgia abdominal realizada em janeiro, foi gravado por Nelson Silva, um homem de 40 anos que apenas queria mostrar estas imagens à família que tem Portugal.

O engenheiro encontrava-se no Windsor Farm Shop quando viu Kate Middleton ao seu lado. Nesse momento, 'puxou' do telemóvel e captou as imagens em causa.

Numa entrevista ao The Sun, Nelson Silva começou por relatar que os funcionários e clientes que estavam no Windsor Farm Shop no momento em que Kate e William entraram ficaram "entusiasmados".

"Fui para o carro e decidi gravar um vídeo para partilhar com a minha família em Portugal. Comecei a gravar enquanto eles [Kate e William] se dirigiam para o parque de estacionamento. Pareciam muito felizes e descontraídos juntos. O William estava a proteger a Kate e eu rapidamente parei de gravar porque não queria deixá-los desconfortáveis. Os dois caminharam em direção aos campos nas traseiras. Acho que podiam voltar para Windsor por ali", disse.

Nelson garante que "não fazia ideia de que Kate era assim tão mediática" e que tinha um intenção muito simples: "Só queria partilhar o vídeo para dizer à minha família: 'acabei vê-los e são um casal normal, sem aquelas roupas chiques, e a fazerem compras numa loja'. A minha família enviou capturas de ecrã para sites cor-de-rosa".

Nelson comentou depois todos os comentários negativos que têm surgido em torno destas imagens, com alguns deles a porem em causa que se trata, de facto, de Kate Middleton.

"Não estou propriamente chocado com o facto de estes comentários terem continuado, só estou confuso como é que podem continuar. Este é um vídeo que mostra claramente ela com o William. Eu vi-os com os meus próprios olhos. Era uma situação completamente tranquila. O que mais é preciso para a deixarem em paz?", questionou Nelson Silva, indignado com todas as teorias da conspiração que têm sido lançadas sobre a princesa.

"Pensei que, depois do vídeo ter sido divulgado, as pessoas iriam parar, mas elas estão muito empenhadas no drama. Dedicaram tanto tempo e energia a estes rumores e mentiras que já não conseguem parar", acrescentou.

Importa lembrar que Kate Middleton continua envolta num gigante mistério relacionado com o seu estado de saúde. A princesa de Gales foi operada à zona abdominal, mas a realeza continua sem especificar o que se passa. A teoria mais forte aponta para a possibilidade de Kate sofrer da Doença de Crohn, uma inflamação crónica do intestino.

Ouça aqui as declarações de Nelson Silva ao The Sun.

