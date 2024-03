A London Clinic foi forçada a manifestar-se publicamente acerca das recentes notícias que dão conta de uma alegada "falha de segurança" relativamente ao processo de Kate Middleton.

Os responsáveis pela unidade hospitalar, situada na capital inglesa, emitiram um comunicado no qual começam por sublinhar "o orgulho no excelente atendimento e discrição" que oferecem a todos os pacientes que neles confiam.

"Temos sistemas implementados para monitorizar a gestão das informações dos pacientes e, no caso de qualquer violação, serão tomadas todas as medidas medidas de investigação, regulamentares e disciplinares adequadas", acrescenta a nota.

Vale lembrar que, de acordo com o Daily Mirror, pelo menos um funcionário do hospital terá tentado aceder ao relatório médico da princesa de Gales. A situação é conhecida numa altura em que existem muitas dúvidas acerca do real estado de saúde da companheira do príncipe William.

