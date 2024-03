O hospital onde Kate Middleton foi operada em janeiro, a The London Clinic, abriu uma investigação perante uma alegada "falha de segurança" relativamente ao processo da princesa de Gales.

Segundo o Daily Mirror, pelo menos um empregado do hospital terá sido apanhado a tentar aceder ao processo de Kate.

As alegações causaram um enorme impacto, ainda mais pelo facto do hospital ter a reputação de ser muito discreto em relação à família real britânica.

"Esta é uma enorme falha de segurança e incrivelmente prejudicial para o hospital tendo em conta a sua reputação imaculada no tratamento de membros da família real. Os líderes contactaram o Palácio de Kensington imediatamente depois do incidente ter sido denunciado, assegurando ao palácio que haveria uma investigação. A equipa médica ficou chocada e perturbada com as alegações e magoada porque um colega de confiança poderia ter sido, supostamente, responsável por tal violação de confiança e ética", notou uma fonte ao jornal.

O caso é conhecido depois da princesa de Gales ter sido vista pela primeira vez em público no passado fim de semana, em Windsor, às compras com o marido, o príncipe William.

