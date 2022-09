As imagens captadas nas ruas de Londres, do lado de fora do Palácio de Buckingham, continuam a emocionar as redes sociais.

Além das tocantes fotografias, de flores, lágrimas e rostos carregados de consternação, surge agora um vídeo do momento em que a população britânica cantou a uma só voz o hino nacional: 'God Save the Queen'.

Eis abaixo as imagens:

A rainha Isabel II, sua majestade, morreu hoje no castelo de Balmoral, rodeada da família próxima. Tinha 96 anos.