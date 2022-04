Maria Botelho Moniz presenteou os seus seguidores do Instagram esta quarta-feira, dia 6, com um vídeo inédito que mostra o que acontece nos bastidores de 'Dois às 10' antes do formato ir para o ar.

"O que fazemos antes de entrar no ar? É muito isto", lê-se na legenda das divertidas imagens, onde vemos Cláudio e Maria cantarem em uníssono o tema 'Comunhão de Bens' - de Ágata.

Eis abaixo a partilha que está a divertir os internautas:

