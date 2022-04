Maria Botelho Moniz decidiu partilhar com os fãs um bocadinho do que se vive nos bastidores do 'Dois às 10', da TVI.

Na sala de maquilhagem, a apresentadora gravou um vídeo do colega a cantar 'Volta Pra Mim', de Roupa Nova, com Lígia Bento.

"Parecem dois gatos com o cio", disse, na brincadeira, Maria Botelho Moniz.

Um momento animado que foi também destacado nas stories da página de Instagram de Cláudio Ramos. Veja tudo no vídeo da galeria.

