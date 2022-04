Os espetadores do programa 'Dois às 10', da TVI, apanharam um pequeno susto quando na manhã desta sexta-feira, 1 de abril, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos gritaram que estava a acontecer em direto um incêndio no estúdio do programa.

O fumo não parava de sair da zona da cozinha e tudo parecia muito credível, mas no fim do formato os apresentadores revelaram que se tratava apenas de uma partida alusiva ao Dia das Mentias. Ainda assim, os mais sépticos não acreditaram e Cláudio e Maria chegaram a ser acusados de tentarem disfarçar o alegado desastre.

Colocando por terra os rumos e esclarecendo os espetadores, Maria gravou um vídeo, partilhado nas suas InstaStories, no qual mostra como foi feita a encenação.

"Filhos, era mentira, olhem a máquina que faz o fumo", realça a comunicadora nas imagens, agora disponíveis na galeria.

