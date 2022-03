O nome do Will Smith continua no centro da polémica relacionada com o estalo que este deu a Chris Rock no palco dos Óscares e que está a fragilizar cada vez mais a imagem do ator.

Depois de ter sido recordado um episódio de 2012 em que Will Smith dá um estalo a um repórter, começou a circular nas redes sociais um excerto do programa 'The Arsenio Hall Show', de 1991, no qual o ator goza com um homem careca.

"O baixista? Ele tem uma regra. Ele tem que depilar a cabeça todas as manhãs. É uma regra! Ele segue as regras", afirmou.

O homem em questão é o baixista John B. Williams, que sofre de alopecia, a mesma doença que tem Jada Pinkett Smith e que levou o ator de 'Fresh Prince of Bel Air' a agredir o humorista Chris Rock - depois deste ter feito uma piada com a calvície da mulher, provocada pela doença.

O comediante brincou com o facto da atriz, mulher de Will Smith, ter a cabeça rapada ao dizer-lhe que podia protagonizar um novo filme 'G. I. Jane' - este filme, de 1997, tem Demi Moore no papel de uma mulher que rapa o cabelo para entrar para a Marinha.

É caso para dizer que a internet não perdoa. Veja abaixo.

Leia Também: Zoë Kravitz critica Will Smith: "Agora agredimos pessoas em palco"