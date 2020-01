No ano passado, Diogo Carmona foi uma das figuras públicas mais noticiadas na imprensa, embora não tenha sido pelos melhores motivos. Depois de ter tido uma série de zangas com a mãe, o ator, que se tornou conhecido por ter participado na novela 'Floribella', sofreu um grave acidente de comboio que fez com que um dos seus pés fosse amputado.

Apesar da gravidade da situação, já em casa, Diogo tem mostrado aos seguidores das redes sociais que não perdeu a esperança num futuro melhor e que continua a dedicar-se ao que mais ama, o skate.

Aliás, ainda esta terça-feira, dia 7, o mesmo partilhou na sua conta de Instagram um vídeo no qual aparece a fazer uma manobra.

